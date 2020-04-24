Директор благотворительного центра: ситуация с тяжело больными детьми стала критической

По его словам, «если бизнес заработает в июне, то раньше июля пожертвований ждать не приходится». При этом государство не оказывает достаточной помощи таким семьям, а на содержание детей с неизлечимыми заболеваниями требуется большое количество денег: специальное питание, средства гигиены и медицинское оборудование стоят недешево.

Он уточнил, что сотрудники центра работают за символическую оплату. Если б они шли работать ради денег, то давно бы уже все разбежались.

«Есть у нас деньги или нет, но детей мы бросить не можем, они без нас не выживут», — заключил Евстигнеев.