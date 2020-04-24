Директор благотворительного центра: ситуация с тяжело больными детьми стала критической
Сотрудники Благотворительного центра помощи детям «Радуга» помогают тяжело больным детям, но средств стало катастрофически не хватать. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на директора Центра Валерия Евстигнеева.
По его словам, «если бизнес заработает в июне, то раньше июля пожертвований ждать не приходится». При этом государство не оказывает достаточной помощи таким семьям, а на содержание детей с неизлечимыми заболеваниями требуется большое количество денег: специальное питание, средства гигиены и медицинское оборудование стоят недешево.
Он уточнил, что сотрудники центра работают за символическую оплату. Если б они шли работать ради денег, то давно бы уже все разбежались.
«Есть у нас деньги или нет, но детей мы бросить не можем, они без нас не выживут», — заключил Евстигнеев.