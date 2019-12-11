Директор Билана объяснил отказ артиста выступать на шоу звезд Евровидения

Известный певец Дмитрий Билан отказался участвовать в фестивале звезд Евровидения разных лет. СМИ сообщали, что такое решение было принято из-за присутствия на шоу Сергея Лазарева и мелкого шрифта имени Билана на афише. Но директор исполнителя Дмитрий Бушуев назвал такую информацию бредом.

Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева Подробнее

«Мы бред какого-то трехкопеечного портала никак не комментируем. Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящен Евровидению, но это просто какое-то коммерческое мероприятие со съемкой телеканала какого-то европейского», — заявил Бушуев изданию «Подъем».

Он также добавил, что Билану действительно предлагали принять участие в шоу, но исполнитель отказался «по своим, другим причинам».

Речь идет о портале Oikotimes, который привел сообщение организаторов фестиваля Het Grote Songfestivalfeest 2019. По их словам, российский певец аннулировал контракт, так как был не единственным исполнителем из России. Также указывалось, что второй причиной стала афиша, где имя Билана напечатали слишком мелко.