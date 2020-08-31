Директор библиотеки в Тверской области рассказал об убитом сотруднике-коте. Он был «мяуджером»

Убитый живодером кот Степан из библиотеки в селе Городня Тверской области днем приходил «на работу», а вечером возвращался домой. Он жил в доме напротив. В библиотеку он «устроился» в марте 2020 года.

«В марте мы решили его трудоустроить, так сказать, выдали ему трудовую книжку. Испытательный срок полгода прошел. Он себя зарекомендовал хорошо. Идеальный кот, просто идеальный», — рассказала «360» директор библиотеки Ольга Смирнова.

Собеседница добавила, что кот занимал пост «мяуджера». Животное появилось возле библиотеки в сентябре 2019 года. Когда стало холодно, его пустили внутрь.

«С тех пор он у нас стал каждый день ходить в библиотеку и весь рабочий день находился в библиотеке», — сообщила Смирнова.

Кот пропал в конце августа — он несколько дней не появлялся в библиотеке. Такого никогда не было, поэтому его хозяйка и «коллеги» забили тревогу.

Степана застрелил житель одного из домов в селе из-за того, что он якобы ходил в туалет в подъезде. Сейчас сотрудники библиотеки ищут свидетелей, однако с убийцей кота никто не хочет связываться. По словам Смирновой, этот мужчина расправляется со всеми котами, которые появляются в его подъезде. Хозяйка погибшего Степана заявление в полицию писать не стала.