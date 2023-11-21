Общество 21 ноября 2023, 16:27 Директор «Балт Юнион» Застольский: первый этап обновления Муринского парка завершат 15 декабря

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Технический директор компании «Балт Юнион» Владимир Застольский заявил, что первый этап обновления Муринского парка завершится 15 декабря. Сроки были сдвинуты из-за проблем с поставками насыпи и детских игровых комплексов, объяснил он в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По словам Застольского, аграрные и монтажные работы планируют закончить до 1 декабря. Оставшееся время займет монтаж оборудования.

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Первая часть реконструкции парка охватывает территорию от Гражданского проспекта до улицы Ушинского. Там появятся спортивная зона с тренажерами, дождевой сад растений и большая детская площадка.