Директор автопредприятия и механик задержаны по делу о смертельном ДТП на Урале

По делу о ДТП с семью погибшими рабочими на Урале задержаны еще два человека. Это директор автотранспортного предприятия и механик, который отвечал за выпуск транспорта на линию.

О задержании сообщил ТАСС со ссылкой на представителей регионального СУ СК РФ. Ранее правоохранители задержали водителя автобуса.

Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту ненадлежащего ремонта транспорта и его выпуска в эксплуатацию.

Накануне были открыты дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые привели к смерти более двух лиц.

Авария произошла утром 9 июня в городе Лесной. Автобус сбил группу людей, которые шли на работу на местное предприятие. Жертвами ДТП стали семь человек.

Проверку также проводит и региональная прокуратура. Корпорация Росатом пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших, сообщало Ura.ru.