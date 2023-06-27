27 июня 2023, 18:03
Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко поддержал обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России
Правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость для туроператоров при продаже туров по России. Эту инициативу поддержал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT.
По его словам, существующий НДС не стимулирует бурное продвижение внутренних комплексных турпродуктов. Принятие нового закона позволит туроператорам стать более конкурентными в отношении внешних рынков.
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Отмечается, что процесс принятия документа находится на завершающей стадии.
Туризм
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