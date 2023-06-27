Общество 27 июня 2023, 18:03 Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко поддержал обнуление НДС для туроператоров при продаже туров по России

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Правительство России разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость для туроператоров при продаже туров по России. Эту инициативу поддержал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT.

По его словам, существующий НДС не стимулирует бурное продвижение внутренних комплексных турпродуктов. Принятие нового закона позволит туроператорам стать более конкурентными в отношении внешних рынков.

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Отмечается, что процесс принятия документа находится на завершающей стадии.