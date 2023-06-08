Общество 08 июня 2023, 15:35 Директор ассоциации производителей пива Мамонтов заявил о необходимости ужесточения требований к производству сидра

Читать 360tv в

В России необходимо ужесточить требования к производству пива и сидра. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, категорию «пивные напитки», которая позволяет недобросовестным производителям злоупотреблять пробелами в законодательстве, следует убирать. Такие изготовители используют нелегальный спирт для производства суррогата.

Реклама

Мамонтов отметил, что поддельная продукция в основном реализуется в магазинах через «наливайки».