Общество 08 июня 2023, 18:57 Директор ассоциации производителей пива Мамонтов заявил о необходимости усилить контроль за отраслью

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В России необходимо усилить контроль за производством пива и сидра — в первую очередь, за сегментами разливного пива. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, категорию «пивные напитки», которая позволяет недобросовестным производителям злоупотреблять пробелами в законодательстве, следует убирать. Такие изготовители используют нелегальный спирт для производства суррогата.

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Мамонтов отметил, что поддельная продукция в основном реализуется в магазинах через «наливайки».