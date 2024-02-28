28 февраля 2024, 18:35
Директор АПП Мамонтов: спрос на пиво может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей
За прошлый год объем импорта пива в России вырос на 12,6%. При этом спрос на продукцию может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей, сообщил «Национальной службе новостей» директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.
По его словам, сейчас в стране наблюдается избыток мощностей по производству продукции. Отрасль сегодня абсолютно конкурентна; на российском рынке выпускают десятки новых сортов, способных удовлетворить запросы самых взыскательных потребителей.
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«Уверены, что целесообразно оказывать поддержку локальным производителям, включая господдержку развития хмелеводства в стране», — отметил Мамонтов.
Пиво
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