Общество 28 февраля 2024, 18:35 Директор АПП Мамонтов: спрос на пиво может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей

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За прошлый год объем импорта пива в России вырос на 12,6%. При этом спрос на продукцию может быть полностью удовлетворен за счет внутренних производителей, сообщил «Национальной службе новостей» директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.

По его словам, сейчас в стране наблюдается избыток мощностей по производству продукции. Отрасль сегодня абсолютно конкурентна; на российском рынке выпускают десятки новых сортов, способных удовлетворить запросы самых взыскательных потребителей.

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«Уверены, что целесообразно оказывать поддержку локальным производителям, включая господдержку развития хмелеводства в стране», — отметил Мамонтов.