Общество 02 апреля 2024, 18:38 Директор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: крупные корпорации не готовы к быстрому переходу на «МойОфис»

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Отечественный разработчик программного обеспечения «МойОфис» стал убыточным. Это объясняется неготовностью крупных корпораций перейти с продуктов Microsoft, сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, окончательной блокировки сервисов Microsoft не произошло, крупные компании нашли лазейки по их использованию. Именно это негативно сказалось на продажах российского аналога «МойОфис».

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«Какие-то трудности есть относительно подготовки заказчиков к такому переходу. Это гораздо сложнее, чем заменить операционную систему. Здесь необходимо минимальное переобучение, которое требует затрат от всей команды», — отметил Щельцин.