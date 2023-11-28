Общество 28 ноября 2023, 18:18 Директор агентства ЦДН Пысин посоветовал россиянам, кто покупает недвижимость для продажи, учитывать вид из окна

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Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин в беседе с изданием РИАМО посоветовал россиянам, которые приобретают недвижимость для перепродажи, учитывать вид из окна.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Москве особым спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки.

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«Вид на церковь или храм также в последнее время весьма ценится покупателями», — сообщил Пысин.

Большую роль при продаже квартиры играет ее близость к метро, крупным деловым или торговым центрам, добавил эксперт.