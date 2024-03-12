Общество 12 марта 2024, 18:33 Директор агентства недвижимости Эбель: жилье в Петербурге с доковидных времен подорожало более чем на 70%

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Генеральный директор Агентства недвижимости Ольга Эбель в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказала, что с доковидных времен стоимость квадратного метра готового жилья в Санкт-Петербурге выросла более чем на 70%.

Сегодняшние цены в сравнении с тем же периодом прошлого года поднялись на 9,7%, то есть на 19,1 тысячи рублей за квадратный метр.

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Как рассказал генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев, на вторичном рынке Петербурга сейчас продается 30,5 тысячи квартир. Большую долю из них занимают двухкомнатные.

Дешевле всего обойдется покупателю квартира площадью 21 квадратный метр. Ее стоимость будет составлять 2,9 миллиона рублей, рассказал Бондарев.