Дипломаты России в 54 странах спели «Катюшу». Видео

Российские дипломаты, работающие в посольствах по всему миру, приняли участие в музыкальном флешмобе в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники дипмиссии в 54 странах исполнили песню «Катюша».

«Самая любимая песня Великой Отечественной войны — легендарная „Катюша“ — прозвучала этой весной в 54 странах земного шара», — сообщили в Telegram-канале МИД РФ.

Во флешмобе приняли участие сотрудники российских посольств в США, Китае, Японии, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Вьетнаме, Азербайджане, КНДР, Швейцарии, Канаде, Словакии, Таиланде, Нидерландах, Бонне, Алжире, Непале, Уругвае, Лаосе, Эквадоре, Бенине, Перу, Пакистане и многих других странах. А дипломат постпредства России при ООН сыграл мелодию из «Катюши" на баяне прямо в зале заседаний.

Российские космонавты на борту МКС ранее тоже поздравили землян с Днем Победы. Их видеообращение опубликовал Роскосмос. К поздравлениям присоединился и американский астронавт Марк Ванде Хай, который отметил, что все члены команды МКС объединены общей целью в стремлении к исследованиям на благо человечества.