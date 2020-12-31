Дипломаты рассказали об эвакуации россиян из коронавирусного Уханя

Российские дипломаты отправились в Ухань, где произошла вспышка коронавируса, сразу, как только город закрыли, чтобы провести эвакуацию соотечественников. При подъезде к городу они заметили полное отсутствие машин, а в аэропорту не было людей.

Дипломаты, по словам Максима Цыганкова, столкнулись с проблемой: местные власти хотели их посадить на карантин вместе со всем городом. Они ждали семь часов решения администрации Уханя, у которой были чрезвычайные полномочия. На тот момент им не могло указывать даже центральное правительство. Российское Министерство иностранных дел могло только рекомендовать выпустить дипломатов из города.

Константин Невежкин и Максим Цыганков отмечают, что, даже если бы они тогда знали всю опасность вируса, они все равно бы отправились в Ухань, чтобы помочь российским гражданам.

Первые случаи заражения коронавирусом произошли именно в Ухане в декабре 2019 года. Через месяц город закрыли, чтобы избежать распространения вируса.