Общество 15 февраля 2023, 07:28 Дипломаты опровергли принудительную депортацию детей с Украины Посольство в США: Россия обеспечивает защиту жизни и благополучия украинских детей РИА «Новости»

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Высказывания Госдепа о принудительном перемещении и депортации украинских детей абсурдны. Россия спасла их от украинских бомбежек и оставила в семьях или, если родители погибли, передала под опеку, заявило в своем Telegram-канале посольство в США.

«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств Вооруженных сил Украины», — заявили дипломаты.

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Жизнь и благополучие украинских детей оберегают и стараются не разлучать их с семьями. Только в случае отсутствия или гибели близких родственников, по словам посольства, их отдают под опеку. Диппредставительство назвало абсурдным заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о принудительной депортации детей.

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Посольство России призвало американскую общественность обратить внимание на действия ВСУ, которые при помощи западного вооружения обстреливают школы, больницы и жилые дома. В прошлом году в Донбассе погибли 153 ребенка и 279 получили ранения. Дипломаты считают, что в США этот факт намеренно замалчивают, чтобы оправдать себя и очернить Россию.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что ВСУ начали мобилизовать 15-летних мальчиков. Он заявил, что на Украине остались непригодные для военной службы мужчины, и предсказал крах киевского режима.