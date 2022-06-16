Дипломат заявил, что Арктика должна оставаться территорией сотрудничества и диалога

Председатель комиссии старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов обозначил, что международное сотрудничество в Арктике должно быть конструктивным и прежде всего направляться на развитие региона. Дипломата процитировало РИА ФАН.

Уточняется, что Арктический совет создали в 1996 году и в него вошли восемь приарктических стран (Россия, США, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Дания и Канада).

«Взаимодействие с региональными державами является нашей последовательной линией. Мы заинтересованы в том, чтобы неарктические государства, которые присоединяются к международному сотрудничеству и начинают работу в арктическом регионе, не привносили с собой каких-либо разногласий и разделительных линий. <...> Арктика должна оставаться территорией диалога, мирного конструктивного сотрудничества, низкой военно-политической напряженности», — подчеркнул Корчунов.