Общество 16 января 2023, 17:42 Дипломат счел грубым нарушением прав визовую дискриминацию россиян

Читать 360tv в

Бывший генеральный консул России в Гюмри, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь обсудил с ИА НСН сообщение о том, что россиянам выдвигают невыполнимые условия для получения разрешения на въезд в страны ЕС.

«Разве мы не были свидетелями того, как Запад пренебрегает нормами международного права, принимает меры против людей и, в частности, россиян?» — заметил Корчмарь.

Реклама

По его словам, решение западных стран по визам грубо нарушают все права и свободы передвижения, которые гарантированы международными декларациями. Он подчеркнул, что страны Запада провоцируют Россию на более резкие шаги.

Реклама

«Самая нормальная реакция — это адекватные меры», — добавил собеседник издания.