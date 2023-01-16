16 января 2023, 17:42
Дипломат счел грубым нарушением прав визовую дискриминацию россиян
Бывший генеральный консул России в Гюмри, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь обсудил с ИА НСН сообщение о том, что россиянам выдвигают невыполнимые условия для получения разрешения на въезд в страны ЕС.
«Разве мы не были свидетелями того, как Запад пренебрегает нормами международного права, принимает меры против людей и, в частности, россиян?» — заметил Корчмарь.
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По его словам, решение западных стран по визам грубо нарушают все права и свободы передвижения, которые гарантированы международными декларациями. Он подчеркнул, что страны Запада провоцируют Россию на более резкие шаги.
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«Самая нормальная реакция — это адекватные меры», — добавил собеседник издания.
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