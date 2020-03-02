Дипломат обратил внимание на связь коронавируса со Штатами

«Вызывает вопросы заявление США о том, что у них есть штаммы вируса и что они в течение двух месяцев могут создать вакцину, когда в реальности минимум полгода, а то и больше, уходит на испытания. Они знали заранее?» — задался вопросом Сурма.

Он напомнил, что еще при бывшем президенте США Билле Клинтоне был запущен проект по развитию биотехнологий военного назначения, которые были связаны с анализом генов. В свою очередь журналисты указали, что коронавирус вообще коснулся самой распространенной и воинственной нации в Китае хань.