Дипфейки Байдена и Зеленского посмотрели пресс-конференцию Путина. Видео

Накануне в Москве прошла прямая линия президента РФ Владимира Путина, которая длилась почти четыре часа. Создатели YouTube-канала «Просто Путин» с помощью технологии дипфейк показали видео, на котором президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский посмотрели выступление российского лидера.

Для того, чтобы лучше слышать Путина, Байден надел на ухо специальный слуховой аппарат. Затем Зеленский принес американскому президенту напиток, который тот разлил себе на костюм. За работой фена фейковый Байден не расслышал вопрос Ксении Собчак о пытках в российских тюрьмах.

Создатели ролика пошутили, что именно Байден поручил журналисту из Вологодской области задать Путину вопрос про Деда Мороза.

В концовке видео Байден поаплодировал российскому коллеге за его выступление и отправил поздравительное сообщение с Новым годом.