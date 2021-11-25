Dior пришлось извиниться за оскорбительное фото китаянки

Французскому бренду Christian Dior пришлось извиниться за снимок китаянки на своей выставке. Жители Китая сочли фотографию девушки оскорбительной.

Снимок с китаянкой сделала фотограф Чэнь Мань. Ее работа появилась на выставке Lady Dior в Шанхае, сообщило издание South China Morning Post. На фотографии девушка запечатлена с броским макияжем и сумкой Lady Dior. Модель одета в традиционный китайский костюм, а ее руки украшают аксессуары, выполненные в виде длинных ногтей.

Многие жители Китая заявили, что фото девушки является оскорбительным. По их словам, образ модели олицетворяет западные стереотипы об азиатах. Также пользователи высказывали в Сети мнение, что стиль девушки принижает ее достоинство. После такой реакции бренд поспешил принести свои извинения и убрать работу фотографа.

«Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ», — заявили в Christian Dior.

Извинилась перед соотечественниками и Мань. Она отметила, что любит свою страну и хотела отразить красоту китайской культуры, но снимок получился недостаточно осмысленным.