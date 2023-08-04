Общество 04 августа 2023, 18:32 Динамику роста цен на фрукты и ягоды назвали устойчивым трендом Алексей Хижняк: на цены влияют инфляция и выросшие затраты на логистику

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Динамика роста цен на фрукты и ягоды — это устойчивый тренд. По словам эксперта по мерам господдержки промышленности и предпринимательства Алексея Хижняка, на цены влияет не только инфляция, но и выросшие затраты на логистику, написал сайт РИАМО.

Цены на персики, абрикосы, сливы и нектарины с июля прошлого года выросли на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Это довольно значительное подорожание. Как сообщало АБН, приобрести килограмм персиков сейчас в среднем можно за 254 рубля, абрикосов — за 244 рубля, нектаринов — за 197 рублей.