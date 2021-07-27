Димедрол и «веселящий газ» официально включили в список одурманивающих веществ

Димедрол и «веселящий газ» включили в перечень одурманивающих веществ. Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом „Об ограничении оборота закиси азота в РФ“ правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ», — говорится в документе.

В обновленном списке появились закись азота, динитрогена оксид и ксенон. Также вписаны смеси с этиловым спиртом димедрола и доксиламина.

Использования закиси азота, более известной как «веселящий газ», только за прошлый год привело к двум трагедиям. Сначала в Петербурге водитель, подышавший газом, потерял управление и вылетел на тротуар. Машина сбила пять человек, двое из них не выжили.

Позже в московской квартире обнаружили тела двоих украинских шахматистов. Они тоже экспериментировали с «веселящим газом»: набирали его в пакеты, надевали на голову и смотрели, что из этого выйдет. От передозировки вещества оба умерли еще до приезда медиков.

За рассказы о том, что «веселящий газ» безопасен для людей, теперь можно получить штраф. Указ о внесении таких поправок подписал президент России Владимир Путин.