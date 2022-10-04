Дилерские центры завода «Москвич» появятся в 23 городах России | 360°

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Дилерские центры завода «Москвич» появятся в 23 городах России

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Автомобильный завод «Москвич» создаст сеть дилерских центров по всей стране, сейчас рассматриваются заявки от потенциальных партнеров в 23 городах России. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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Центры откроются в крупных городах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Оренбурге, Тюмени и Кемерово.  Это только первый этап — впоследствии дилерская сеть будет расширяться.

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