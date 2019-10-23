  • Дикого поросенка вытащили из заброшенного колодца в Подмосковье

    23 октября 2019, 13:46

    Алексей Сахаров, Анна Вагнер

    Дикого маленького кабана спасли в Подмосковье. Детеныш вепря свалился в заброшенный колодец и не мог выбраться самостоятельно. Ему помогли сотрудники Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
    Дикого поросенка вытащили из заброшенного колодца в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: ПСО-18

    Спасатели поисково-спасательного отряда № 18 (ПСО-18) Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли детеныша дикого кабана. Поросенок свалился 22 октября в заброшенный колодец на месте бывшего коттеджного поселка в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского района.

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    О неприятности сообщили геодезисты, которые трудились по соседству. Завидев маленького поросенка в яме, они тут же позвонили спасателям.

    «Спасательная операция проводилась совместно с коллегами из пожарно-спасательной части № 109 ФГКУ „19 отряд ФПС по Московской области“ и заняла около полутора часов», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда № 18 Алексей Труцков.

    Чтобы вытащить детеныша из колодца, из подручных материалов была сооружена петля вроде той, которую используют для отлова бездомных собак. Это щадящий узел с карабином: петлю протягивают за передними лапами животного. В итоге помочь зверю можно с минимальной угрозой его травмировать.

    Дикого поросенка вытащили из заброшенного колодца в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: ПСО-18

    «Петлю накидывали аккуратно, через передние лапы пострадавшего, а вот вытаскивать кабанчика пришлось всем расчетом, включая водителя и двух медицинских сотрудников. При внешнем осмотре животного серьезных травм выявлено не было. Спасенного кабанчика отпустили», — добавил Труцков.

    По его словам, такой скорости, с которой юный кабан улепетывал с места своего чудесного спасения, от испуганного зверя никто не ожидал. Люди надеются, что с животным сейчас все в порядке.

    Дикого поросенка вытащили из заброшенного колодца в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: ПСО-18