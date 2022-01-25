Жительница Приморского края рассказала, что в ее машину залез амурский лесной кот и полтора часа не хотел оттуда вылезать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.

Животное устроилось в ходовой части автомобиля и не хотело оттуда вылезать. Женщине пришлось выманивать его оттуда больше часа.

Она уточнила, что это не первый подобный случай, и кот уже залезал в ее машину и раньше, но тогда убежал через 10 минут. Также она пошутила, что на самом деле он просто пришел отремонтировать автомобиль.

В комментариях многие пользователи умилились животному.

Ранее жительница Самарской области в однокомнатной квартире уместила 120 собак. Видео из квартиры попало в соцсети. Соседи рассказали, что в квартире полный хаос. Еды не хватает, поэтому животные едят тряпки и фекалии.

Начиналось все с восьми собак, но потом они расплодились до 120. Соседи предполагают, что у женщины проблема с психикой.

Местные волонтеры начали пристраивать собак, хозяев нашли уже для 17 из них.