Общество 11 марта 2023, 11:42 Диких животных в России начнут отслеживать с помощью искусственного интеллекта — СМИ «Коммерсант»: в России тестируют систему отслеживания диких животных с помощью ИИ freepik

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В России тестируют систему распознавания диких животных с помощью искусственного интеллекта, сообщил «Коммерсант». Возможно, система поможет гуманнее предотвращать конфликтные ситуации с животными. Тестированием занимается российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab.

Предполагается, что система будет отличать приближающегося к населенному пункту дикого зверя и отправлять уведомление работникам заповедника. Они смогут отогнать животное на безопасную территорию, не причинив ему вреда.

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Систему хотят протестировать в поселке Пионерский рядом с Югорском уже в апреле. Начало коммерческой эксплуатации намечается на 2024 год. Пока NtechLab интегрировала в систему только видео с медведем, но со временем ее обучат отличать и других диких зверей.

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Компания занимается тестированием в сотрудничестве с Юганским заповедником, заповедником «Малая Сосьва» и детским технопарком «Кванториум» в Нефтеюганске. Запросы рынка на системы распознавания животных растут — в прошлом году выходы диких животных в населенные пункты фиксировали даже в Ленинградской области. Система может быть актуальна также для Забайкальского и Камчатского краев, республик Хакасия и Коми.