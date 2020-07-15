За последний месяц в соцсетях появилось несколько сообщений о семействах диких кабанов, которые навещают подмосковные садоводческие товарищества (СНТ). Животные смело расхаживают между домами, ищут пропитание и совсем не боятся людей.

Кое-где опасаться их начинают уже люди. Например, жители СНТ «Меркурий» у деревни Деденево совершенно не рады такому соседству. В паблике «ВКонтакте» они пожаловались, что уже несколько дней боятся выходить за забор. А пройтись 400 метров до автобусной остановки через лес теперь никто не решается.

Но так к кабанчикам относятся не везде. Наталья Зайцева, жительница СНТ «Станкостроитель» у поселка Нарское лесничество Наро-Фоминского района, сообщила «360», что эти милые животные никому не мешают.

«Не знаю, как у других, а у нас все было спокойно. Мы их даже подкармливают всем СНТ», — уточнила она.