    08 мая 2020, 13:30

    «Дикая мята» и «Доброфест» отменились из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Известные музыкальные фестивали «Дикая мята» и «Доброфест» отменили из-за распространения коронавируса. Организаторы «Нашествия» пока продолжают готовить мероприятие. Об этом сообщила НСН.

    «Все, кто пережил „Нашествие“, переживут и вирус. Уверены в этом!» — заявили в оргкомитете «Нашествия-2020». Также там уточнили, что внимательно следят за ситуацией, чтобы вовремя принимать нужные меры.

    Организаторы «Дикой мяты» рассказали, что с конца июня фестиваль могут перенести на середину августа. Но если события будут развиваться неблагоприятно, мероприятие перенесут на следующий год.

    «Доброфест» официально перенесли на 1–4 июля 2021 года.