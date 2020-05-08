«Дикая мята» и «Доброфест» отменились из-за коронавируса

«Все, кто пережил „Нашествие“, переживут и вирус. Уверены в этом!» — заявили в оргкомитете «Нашествия-2020». Также там уточнили, что внимательно следят за ситуацией, чтобы вовремя принимать нужные меры.

Организаторы «Дикой мяты» рассказали, что с конца июня фестиваль могут перенести на середину августа. Но если события будут развиваться неблагоприятно, мероприятие перенесут на следующий год.

«Доброфест» официально перенесли на 1–4 июля 2021 года.