Дикая лиса пробежалась по аэропорту Домодедово. Видео

Лиса забежала в один из терминалов московского Домодедово, покаталась на лентах для багажа и убежала. Незваную гостью заснял на видео один из очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, что рыжая хищница бегает мимо кресел на стойках регистрации. Сотрудников в этот момент на рабочих местах нет, поэтому лиса беспрепятственно прокатывается по багажной ленте, а затем быстро убегает из здания аэропорта мимо очевидца.

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В комментариях под видео одна из пользовательниц шуточно предположила, что пушистый зверь просто опаздывал на свой рейс.

«Мы отследили маршрут передвижения лисы в терминале по камерам видеонаблюдения. Согласно их данным, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась, она самостоятельно покинула аэровокзал», — сообщили «Звезде» в пресс-службе Домодедово.

Откуда именно в здании появилась хищника неизвестно, как и неизвестно куда она направилась после своего визита.