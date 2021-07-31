Дикая культура. Почему другие страны легализуют наркотики?

Власти других стран легализуют легкие наркотики, потому что не могут справиться с проблемой. Запрещенные вещества в разных государствах начинают употреблять с самого детства. Люди не считают это плохим, для них покурить травку как для нас — выпить чашку кофе.

Об этом рассказал замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев в интервью «360». Он отметил, что в большинстве стран, где легкие наркотики легализуются, потребление запрещенных веществ является целой культурой нации. Это страны Южной Америки и некоторые штаты США, власти которых «были вынуждены признать, что борьба с этим злом совершенно не результативна».

«Они все равно не могут ничего сделать, потому что сформировалась уже культура. Дети курят в Южной Америке. С малого возраста люди потребляют в семьях и не считают это чем-то [необычным]. <…> Ну, разве это свойственно нашей стране? У нас такого не происходило и не должно происходить», — отметил замначальника ГУРБ Московской области.

Он подчеркнул, что наркотики и русская культура не должны пересекаться — это очевидно. Они не пересекались раньше: до начала 1990-х годов группа, употребляющая такие вещества, была купирована.

«Это маргинальная группа лиц, которые, как правило, делали это в местах лишения свободы. Когда пришла волна демократизации, она привела за собой в том числе все эти явления. Рост в геометрической прогрессии начался в 90-е. Что удивительно, мы начали пожинать те плоды, которые цивилизованные страны прожили в 60–70-е», — отметил он.

За границей эпидемия наркотиков закончилась в начала 1980-х годов. С тех пор там началось определенное снижение проблемы.

«Даже сейчас, когда люди говорят о причине [потребления наркотиков], они основной причиной называют вседозволенность. А уже дальше они говорят про желание попробовать, испытать что-то новое», — заключил он.