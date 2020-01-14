«Цифровое искусство ― это современный и универсальный язык, который понимает молодое поколение, — объяснил значение проекта автор идеи Кирилл Карнович-Валуа. — Поэтому мы подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя».

Проект будет действовать в пяти разных форматах на платформах пяти соцсетей: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

В Twitter будут появляться своего рода реконструкция «в реальном времени» заметок о ходе последних месяцев войны.

Пользователи Instagram увидят «Бесконечное письмо», объединившее сотни фронтовых писем и иллюстрации студентов Школы дизайна РАНХиГС, а также художников Михаила Соркина и Петра Банкова.

В Facebook появятся работы digital art: VR, 3D, колоризация и другие манипуляции с фотографиями, плакатами и рисунками военного времени.

Соцсеть «ВКонтакте» пополнится подкастами Ани Федоровой, где она обсудит наследие Великой Отечественной войны с гостями передач. Музыкальное сопровождение эфиров напишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin).

На платформе YouTube пользователи смогут посмотреть документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага».