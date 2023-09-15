Общество 15 сентября 2023, 16:56 Диггерство и руферство предложили узаконить в Госдуме Наталья Костенко: в законе пропишут правила проведения опасных экскурсий

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Зампред профильного комитета нижней палаты парламента Наталья Костенко в разговоре с «Парламентской газетой» сообщила, что диггерство и руферство могут включить в Закон «Об основах туристической деятельности».

По словам депутата, это позволит устанавливать правила проведения опасных экскурсий. Сейчас, если человек пришел на неохраняемый объект или заброшенный коллектор, то никто ответственности за его безопасность и жизнь нести не будет.

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В новом законе появятся требования к опасным маршрутам и к компетентности тех, кто их организует, добавила Костюченко.