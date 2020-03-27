Диетологи рассказали, как сделать перекус полезным

Для перекуса также не стоит выбирать, печенье, чипсы или шоколадки. Лучше отдать предпочтение йогурту, фруктам или протеиновому коктейлю.

Если вы все же хотите съесть что-то с содержанием сложных углеводов, то объедините это с белком и небольшим количеством жиров. Также подойдут продукты с содержанием клетчатки.

Вместо бутерброда из белого хлеба, масла и копченой колбасы можно съесть цельнозерновой хлеб, нежирный сыр, индейку и овощи.

Фрукты и овощи, нежирные сыры, орехи или йогурт — отличный вариант между основными приемами пищи.

«Работая дома, можно с вечера подготовить себе перекусы: нарезать овощи и фрукты, приготовить полезные бутерброды, которые вы быстро сможете съесть, когда нет времени из-за работы отвлекаться на готовку», — пишут врачи.

Выбирая протеиновые батончики, внимательно читайте состав, так как не всегда этот продукт низкокалорийный.

«Вы думаете, что едите что-то полезное, хотя на самом деле некоторые из таких батончиков содержат больше калорий и сахара, чем вы найдете в обычной шоколадке», — предупреждают врачи.