Диетологи предложили альтернативу блюдам из McDonald’s

Еду из McDonald’s в России могут заменить блюда русской кухни, а бергеры можно делать дома самостоятельно. Об этом Ura.ru рассказали врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

Традиционные блюда русской кухни — например, вареники, блины с начинками — более полезны, чем фастфуд. Поэтому рестораны с традиционной кухней могли бы заменить освободившуюся нишу.

«Есть альтернатива — картошка с различными начинками, но нельзя сказать, что она полезнее, так как у такого фастфуда тоже присутствуют майонезные соусы. Также бургеры могут заменить пироги, пицца. Есть различные рецептуры, в том числе бездрожжевые», — добавила Дарья Русакова.

Наталья Лазуренко рассказала, как приготовить дома бургер, чтобы он был не менее вкусный, но более полезный, чем в ресторанах быстрого питания.

«Ничего такого криминального не будет, если в составе гамбургера будет котлета из рубленого мяса. Овощи — пожалуйста, они никому не вредят. А дальше идет самое интересное — соус и булочка. Нужно понять состав соуса и без дополнительных усилителей вкуса приготовить его дома. А для булочки — поменять муку. Можно пшеничную грубого помола, можно сделать собственную булочку на амарантовой, на кокосовой или на миндальной муке», — сказала диетолог.