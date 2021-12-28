Диетологи объяснили, чем опасна жевательная резинка

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова объяснили, почему жевательная резинка может быть опасна. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалистов, жвачка может причинить вред людям, которые имеют повышенную кислотностью желудка, синдром раздраженного кишечника и рефлюкс.

«Есть люди с повышенной кислотностью желудка, повышенной секрецией кислоты. Если они будут жевать на голодный желудок, возможны язвенные поражения желудка, 12-перстной кишки. Этой категории людей на голодный желудок, я бы не рекомендовала жевать жвачки. Вредна для тех, у кого во рту брекеты, пломбы. Контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы могут быстрее приходить в негодность», — сообщила Русакова.

По словам Диановой, жвачки с ксилитом, натуральным заменителем сахара, благотворно воздействуют на флору ротоглотки, однако при чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющие эффект.

Некоторая польза от жевательной резинки все же имеется. По словам специалистов, жевание улучшает работу слюнных желез, очищает ротовую полость. Также она полезна после еды, если у вас нет возможности почистить зубы.