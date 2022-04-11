Диетологи Испанской федерации питания назвали идеальные продукты для завтрака

Диетологи Испанской федерации питания (FEN) назвали идеальные продукты для завтрака: это бобовые, злаковые, фрукты, кисломолочные продукты и растительное масло. Мнением специалистов поделился mk.ru.

Известно, что завтрак — самый важный прием пищи, он должен содержать 20-25% калорийности от дневного рациона, учитывая, что в среднем в день человеку требуется 1800-2000 калорий, написало РИА ФАН.

Завтрак должен соответствовать индивидуальным особенностям и потребностям человека, однако перечисленные группы продуктов рекомендуется включать в него всем. Специалисты считают, что на завтрак полезно есть есть от 20 до 40 граммов круп, от 40 до 80 граммов хлеба или от 30 до 70 граммов печенья.

Второй компонент — кисломолочные продукты, например 200-250 миллилитров молока, 125-250 граммов йогурта или 80-120 граммов свежего сыра. Фрукты есть желательно целыми, но их можно заменить стаканом свежевыжатого сока без сахара. Бобовые, например небольшое количество фасоли, придадут завтраку питательность за счет высокого содержания белка.