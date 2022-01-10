Диетологи и психологи рассказали, как вернуться к рабочему режиму после длительных выходных

Многие люди испытывают стресс с наступлением трудовых будней после длительных праздничных дней. О том, как вернуться в привычную жизнь, рассказала сайту kp.ru психолог Ольга Меженина.

По словам специалиста, для поднятия утреннего настроения достаточно включить любимую музыку и потанцевать буквально пять минут перед зеркалом. Если вы улыбаетесь, значит день уже стал лучше.

«Разумеется, вместо этого вполне можно сделать небольшую бодрящую зарядку. Найдите в интернете подходящий неутомительный и недлинный комплекс упражнений (5 — 15 минут). Цель — не поставить рекорд, а размяться, растянуться, почувствовать свое тело», — уточнила она.

Вернувшись на рабочее место, специалист порекомендовала не спешить с головой окунаться в работу. В первую очередь, необходимо сделать важные и срочные дела.

«Разумеется, в приоритете всегда важные и срочные задания. Если на ваше счастье, таких у вас в первый рабочий день нет, то тогда начните с того, что не потребует выкладываться полностью. Простые привычные дела, которые даются легко, помогут вернуться в рабочую колею», — сообщила психолог.

Инструктор по йоге Виктория Бегунова посоветовала россиянам после выхода на работу унять негатив с помощью дыхательных упражнений. Вдохи и выдохи с задержкой дыхания помогут перезагрузить мозг и переключиться.

Врачи-диетологи Марина Копытько и Людмила Денисенко посоветовали перейти на неголодные монодиеты. Основной принцип их заключается в том, что необходимо убрать из рациона чипсы, орешки-сухарики, перекусы и сладости. Например, можно устроить день овощей, употребляя их в пищу сырыми или вареными.