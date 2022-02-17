Диетолог Золотарев назвал продукт, с которым полезно сочетать рыбу

Рыба обязательно должна быть включена в рацион, поскольку в ней содержатся незаменимые жирные кислоты Омега-3. При этом готовить рыбу лучше всего со сливочным маслом, рассказал в эфире радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

«Примерно 10 граммов в сутки — норма для среднестатистического человека. Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита. Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас в том числе и от вирусной нагрузки», — рассказал врач.

При этом жиры в рыбе быстро окисляются, поэтому ее очень важно правильно хранить. Покупать лучше свежую, а не мороженную рыбу, а также не замораживать повторно, не хранить в полиэтилене и в вакуумных упаковках.

«Правильное приготовление рыбы — не жарение, а тушение, запекание, обработка паром», — добавил Золотарев.