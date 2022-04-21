Диетолог Золотарев назвал приправу с наибольшим количеством полезных свойств

Горчица обладает сотнями полезных свойств и заслуживает места в ежедневном рационе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

«Почти три тысячи лет этот продукт присутствует на столах людей. Первое, почему начали применять горчицу, — ее антисептические и антигельминтные свойства. Именно горчицу подавали к рыбе, чтобы защитить кишечник от гельминтозов. Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций», — утверждает диетолог.

Менее острые сорта, например, дижонская горчица, тоже полезны. Они стимулируют пищеварительную систему, помогая выработке желудочного сока, таким образом облегчая усвоение тяжелой пищи.

Кроме того, горчица полезна гипертоникам.

«Горчица немного снижает артериальное давление, оказывая сосудорасширяющее действие. Объем циркулирующей крови остается прежним, а то русло, в котором она находится, становится более объемным. За счет этого артериальное давление падает», — рассказал врач.