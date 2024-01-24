Общество 24 января 2024, 12:41 Диетолог Журавлева: рапсовое масло помогает женскому организму подготовиться к зачатию

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Диетолог Полина Журавлева перечислила самые полезные растительные масла. Ее слова передала Общественная Служба Новостей.

Эксперт отметила, что уникальными свойствами обладает рапсовое масло. Оно содержит природный аналог гормона эстрадиола, благодаря чему помогает женскому организму подготовиться к зачатию, пояснила врач. Кроме того, данный продукт богат витаминами Е, A, B, D.

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Журавлева также включила в список льняное, тыквенное, кунжутное и оливковое масла.