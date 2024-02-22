Общество 22 февраля 2024, 12:42 Диетолог Залетова: благородная плесень делает сыры более полезными

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Диетолог Татьяна Залетова рассказала о преимуществе сыров с благородной плесенью. Такая особенность делает продукт более полезным, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам врача, данное блюдо обладает неким защитным эффектом в плане укрепления иммунной системы. Оно также очищает организм от болезнетворных бактерий. Кроме того, грибки качественной плесени содержат витамины группы B, добавила специалист.