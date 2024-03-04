Общество 04 марта 2024, 13:47 Диетолог Волынкина указала на вред сахара и колбас при похудении

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Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила продукты, которые мешают похудению. Об этом сообщил News.ru.

Эксперт посоветовала отказаться от сахара в чистом виде, так как его употребление приводит к выбросу инсулина. Кроме того, стоит исключить из рациона выпечку, макароны, фастфуд, кетчуп и майонез.

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По словам специалиста, при попытке избавиться от лишнего веса лучше забыть про колбасы, сосиски, консервы и алкоголь. Эти продукты снижают метаболизм, пояснила Волынкина.