Общество 22 февраля 2024, 12:34 Диетолог Водолазкая: красная рыба в рационе поможет подготовить кожу к весне

Читать 360tv в

Эндокринолог, диетолог и нутрициолог Ангелина Водолазкая рассказала, как подготовить кожу к весне. Врач посоветовала пересмотреть рацион, сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, стоит обратить внимание на красную рыбу. Так, содержащиеся в атлантическом лососе жирные кислоты способны обеспечить укрепление и восстановление кожного барьера, пояснила специалист.

Реклама

Водолазкая также отметила, что употребление печени трески и овощей поможет поддержать красоту кожи, добавил RT.