Общество 21 февраля 2024, 19:06 Диетолог Васильева: 100 граммов индейки помогут закрыть 25% суточной нормы белка

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Оптимальная потребность в белке составляет не менее 85-90 граммов в сутки. Какие продукты помогут восполнить норму, рассказала диетолог Полина Васильева в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, 100 граммов индейки позволяют закрыть необходимость в белке на 25%. Такое же количество рыбы — на 20%, сои — более чем на треть.

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Врач напомнила, что повышенный расход белка вызывают стрессовые ситуации и болезни, добавил сайт kp.ru.