Общество 21 марта 2023, 18:16 Диетолог Тимощенко рассказала о пользе зелени

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Зелень является незаменимым источником полезных витаминов, микроэлементов и клетчатки. О пользе различной листовой зелени рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Life.

По словам специалиста, в шпинате и кресс-салате содержатся полезные для организма витамины А, К и С. Мангольд богат натрием, клетчаткой и придает салату интересное вкусовое разнообразие.

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Как сообщил RT, руколу лучше всего сочетать с творожным сыром и морепродуктами.

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