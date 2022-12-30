Общество 30 декабря 2022, 18:34 Диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие люди дольше не пьянеют

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Редко у кого новогоднее застолье обходится без пары бокалов шампанского, но на одних они никак не отражаются, а других валят с ног. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, полные люди медленнее пьянеют и лучше переносят алкоголь, чем худые. А в особой группе риска те, кто перед Новым годом сидел на диете и сбросил вес. Их может «унести» и с одного бокала.

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Как отмечает «Национальная служба новостей», также сильное влияние оказывает и состояние печени и ее способность нейтрализовать этанол. Человек со здоровым органом перенесет воздействие алкоголя легче.

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