Общество 01 августа 2023, 14:46 Диетолог Свиридова посоветовала россиянам меньше готовить для экономии бюджета на продукты

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Сэкономить бюджет на продукты можно, если покупать и готовить меньше. Об этом рассказала нутрициолог сервиса «Пакет» от X5 Елена Свиридова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зачастую люди приобретают еду в больших количествах, в итоге продукты портятся и их приходится выкидывать. Чтобы минимизировать такие ситуации, следует сократить объемы покупок.

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Также Свиридова в целях экономии бюджета посоветовала фиксировать доходы и необходимые расходы на еду.