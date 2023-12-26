Общество 26 декабря 2023, 13:01 Диетолог Строкова назвала компот лучшим аналогом детского шампанского на новогоднем столе

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Диетолог и доктор медицинских наук Татьяна Строкова рассказала о полезном аналоге детского шампанского. Во время празднования Нового года ребенку лучше предложить напитки из натуральных продуктов, сообщила специалист «Известиям».

По ее словам, отличной альтернативой станет компот. При наличии специального оборудования его даже можно сделать газированным, отметила эксперт.