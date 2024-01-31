Общество 31 января 2024, 12:35 Диетолог Стародубцева указала на связь гормона эстрогена с лишним весом

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Различные сбои в организме зачастую становятся причиной лишнего веса. К такой проблеме может привести и избыток гормона эстрогена. Об этом сообщила диетолог Лилия Стародубцева в беседе с РИАМО.

«Жир является практически эндокринным органом. Эта ткань вырабатывает ряд гормонов, в том числе эстроген», — отметила врач.

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По ее словам, в некоторых случаях ненужные килограммы образуются из-за нарушений в работе ЖКТ, которые провоцируют дефициты питательных веществ, добавил сайт kp.ru.