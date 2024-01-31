Общество 31 января 2024, 12:36 Диетолог Стародубцева посоветовала худеющим добавить в рацион пшено и гречку

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Диетолог Лилия Стародубцева дала советы худеющим по грамотной организации питания. Вредные продукты, например мучные изделия, лучше заменить на пшено и гречку, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

Врач также рекомендовала убрать из рациона картофель и белый пропаренный шлифованный рис. Отличной альтернативой станут овощи, добавил сайт kp.ru.

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По словам эксперта, во время диеты не стоит употреблять рафинированный сахар, колбасы и манную кашу.